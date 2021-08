What If...?, il produttore conferma: 'Captain Carter ci sarà anche nella seconda stagione'

Marvel è sinonimo di pianificazione, anche quando si tratta di progetti sperimentali come questa What If...? che, non a caso, gli Studios hanno già confermato per una seconda stagione. Ma quali elementi di questi primi episodi faranno il loro ritorno anche nel futuro della prima serie animata dell'MCU?

Stando alle parole di Brad Winderbaum, che già nei giorni scorsi ha paragonato l'importanza di What If...? a quella di Loki, una sicurezza c'è già e risponde al nome di Captain Carter: il personaggio interpretato da Hayley Atwell è quindi la prima conferma ufficiale in vista della seconda stagione dello show prossimo a esordire su Disney+.

"Abbiamo realizzato sin dall'inizio che avrebbe dovuto esserci un personaggio da far strabordare fino a farlo diventare sempre più importante. Non più importante del resto, ma al punto da fargli avere una forte connessione con l'Osservatore, che è la vera forza che muove tutta la serie, e quel personaggio è Captain Carter. Nell'approcciarci alla seconda stagione abbia capito che Captain Carter sarebbe stato quel personaggio che avremmo voluto rivedere in tutte le stagioni successive" sono state le parole di Winderbaum.

Prepariamoci, dunque, a vedere un bel po' di Captain Carter nel futuro del Marvel Cinematic Universe! Il regista dello show, intanto, ha parlato dell'influenza dei disegni di Steve Ditko e Jack Kirby su What If...?