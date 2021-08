What If...?, il produttore ricorda: 'Temevo di non riuscire a coinvolgere le star Marvel'

Non tutti gli eroi Marvel presenti in What If...? potranno contare sulle voci dei loro interpreti originali: star come Robert Downey Jr. e Brie Larson non saranno della partita, ma secondo il produttore Brad Winderbaum l'aver coinvolto attori come Benedict Cumberbatch e il compianto Chadwick Boseman è stato un risultato migliore del previsto.

Wanderbaum, che ha recentemente confermato il ritorno di Captain Carter anche nelle prossime stagioni di What If...?, ha infatti spiegato: "Avevamo paura di non riuscire a coinvolgere nessuno dei nostri attori. L'essere riusciti a coinvolgerne qualcosa come l'85% è un grande risultato. È incredibile ed è un grandissimo privilegio poter lavorare con loro".

Per quanto riguarda il re-casting di personaggi come Iron Man, Captain Marvel e Spider-Man, Wanderbaum ha quindi aggiunto: "In quei casi in cui non siamo riusciti ad avere con noi le voci originali, e spesso si tratta di voci davvero iconiche, abbiamo privilegiato la performance più che la somiglianza. Quindi puoi anche avere una perfetta voce da Tony Stark, ma se non cogli il fulcro del personaggio, se la tua performance non ha quella tridimensionalità che vogliamo, allora non conta nulla. Sei comunque fuori".

Vedremo, a questo punto, se la linea della produzione avrà pagato; per quanto riguarda la componente grafica, intanto, il regista ha spiegato l'influenza dei disegni di Steve Ditko e Jack Kirby su What If...?