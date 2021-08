What If...?, il produttore della serie svela l'ispirazione per lo stile delle animazioni

La scorsa settimana ha finalmente fatto il suo debutto su Disney+ What If...?, la prima serie animata dei Marvel Studios, e uno dei suoi punti di forza è apparso fin da subito lo stile delle animazioni. Ma a cosa e chi si saranno ispirati nel realizzarle?

I Marvel Studios si sono tuffati nel campo dell'animazione con What If...?, la serie di Disney+ che mostra letteralmente "Cosa sarebbe accaduto in questa situazione se fosse successa questa determinata cosa invece che un'altra?", e lo ha fatto con uno stile grafico particolarmente accattivante. Ma da dove hanno preso ispirazione?

"Sia Bryan (Andrews, il regista) che Ryan (Head of Visual Development dei progetti Marvel) orbitavano verso lo stile di J.C. Leyendecker, un illustratore americano vissuto un centinaio di anni fa" ha rivelato il produttore dello show Brad Winderbaum "È uno stile molto difficile da ottenere. È molto pittorico. La luce si diffonde in maniera unica".

"Abbiamo lavorato con quello stile cercando al tempo stesso di crearne uno nostro, perché creare quel look 2D richiede una tecnologia 3D. Quindi vi sono influenze di J.C. Leyendecker, ma è anche molto Ryan Meinerding. Con l'incredibile lavoro di background del nostro production designer, crea una sensazione fotografica molto ricca in un mondo pseudo-fumettistico in 2D".

E voi, che ne pensate dello stile d'animazione di What If...? Vi è piaciuto? In calce alla notizia trovate un post di riferimento per ammirare meglio i lavori di J.C. Leyendecker, che era solito collaborare con il Saturday Evening Post.