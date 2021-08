What If...?, il produttore spiega perché la serie Marvel inizia con Captain Carter

Il primo episodio di What If...? è disponibile su Disney+ da due giorni e i fan hanno già potuto assistere alla storia incentrata su Captain Carter, ambientata in un universo alternativo in cui Peggy assume il siero del super-soldato al posto di Steve Rogers.

Intervistato da Comicbook.com, il produttore Brad Winderbaum ha spiegato perché Captain Carter era il soggetto ideale per inaugurare la prima serie animata del MCU: "Peggy era al primo posto fin dall'inizio. Nell'animatic di Bryan Andrews che ha aiutato a vendere lo show c'era una scena tra Steve e Peggy negli anni '40, e tutti amavano Peggy. Di sicuro dietro le quinte. Voglio dire, tutti amano il personaggio e abbiamo sempre pensato a come utilizzarla. Ma anche Hayley. Eravamo entusiasti di lavorare con Hayley. Quindi per molte ragioni è diventato un punto focale fin dall'inizio. E poi i personaggi, come tutto il resto, prendono una vita propria. Ti dicono dove vogliono andare e quando stai facendo bene. È quello che succede. Si scopre che Peggy ha molto da dire e molto da fare nel mondo di What If...?".

È confermato che personaggi come Peggy e T'Challa avranno un ruolo ricorrente nello show, anche se al momento rimane da capire in che modo le varie storyline verranno intrecciate. Per altri approfondimenti, qui trovate la nostra recensione dei primi tre episodi di What If...?.