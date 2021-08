What If... ?, il produttore svela:'La serie ha la stessa importanza di Loki nell'MCU'

Brad Winderbaum, uno dei produttori esecutivi di What If... ?, l'imminente serie animata del Marvel Cinematic Universe, ha dichiarato che lo show riprende da dove si è interrotto Loki e non è certo un caso. Winderbaum sostiene che What If... ? è importante, all'interno dell'MCU, tanto quanto la serie con Tom Hiddleston.

"Non è un caso che lo show riprenda subito dopo Loki... Il multiverso è esploso in ogni direzione possibile" ha dichiarato il produttore, aggiungendo che 'la prima serie animata dell'MCU ci dà la possibilità di esplorarlo".

"Posso dirti che, senza entrare nei dettagli, What If... ? come progetto e come storia che esiste all'interno dell'MCU, è importante quanto qualsiasi altro [show dell'MCU]" ha proseguito Winderbaum.

Nel corso di una conferenza stampa il produttore ha descritto What If... ? come un'antologia narrata da Uatu l'Osservatore:"L'Osservatore ci presenta ogni settimana queste trame alternative, ognuna una sorta di racconto ammonitore nello spirito di Ai confini della realtà. Rimbalziamo tra generazioni e toni: alcuni episodi saranno drammatici, altri tragici o comici". Con il ritorno di Clark Gregg scoprite tutti i doppiatori originali di What If... ? La serie presenta oltre 50 attori dell'MCU che presteranno la propria voce ai loro rispettivi personaggi del franchise.



Qualche settimana fa è finita la prima stagione di Loki e su Everyeye potete leggere la recensione della serie con protagonista Tom Hiddleston.