What If...? il produttore svela nuovi particolari su Iron Man e Peggy Carter

WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier sono ormai finiti, ma ci sono ancora molti entusiasmanti progetti Marvel in arrivo su Disney+. Il prossimo 9 giugno sulla piattaforma streaming arriverà Loki, che sarà seguito dall'attesissima serie animata What If...? che dovrebbe essere presentata in anteprima ad agosto.

Lo spettacolo stravolgerà le vicende di molti dei personaggi e delle storie dell'universo cinematografico Marvel, e vedremo ad esempio Peggy Carter prendere il siero del super-soldato o T'Challa che diventa Star-Lord. Nel numero estivo del D23 Magazine della Disney, il produttore Brad Winderbaum ha ha proprio voluto stuzzicare l'entusiasmo l'entusiasmo dei telespettatori per questa serie, svelando alcuni particolari sui suoi protagonisti.

"Come puoi immaginare, ci sono così tanti bei momenti nei film tra cui scegliere. Molto rapidamente, inizi a smanettare. E ti chiedi: 'E se Peggy Carter entrasse in quella capsula invece di Steve Rogers e diventasse lei un Super Soldato? Cosa sarebbe successo nella seconda guerra mondiale?' Poi inizi a pensare a cos'altro stava succedendo in quel film. Il Teschio Rosso sarebbe ancora là fuori, ovviamente, e il Tesseract sarebbe ancora un problema", ha detto Winderbaum su What if...?.

"Cominci a mettere insieme tutte queste cose e arrivi a nuove conclusioni: 'Se Steve Rogers rimanesse magro, farebbe ancora parte della storia. Lui e Peggy si innamorerebbero ancora, probabilmente. E se Howard Stark costruisse loro una tuta di Iron Man e il Tesseract fosse l'alimentatore?' Quando abbiamo esaminato quelle idee iniziali, ne abbiamo scelte alcune che avrebbero assunto vita propria, in cui era più di "Non sarebbe bello...?" Lo era", ha aggiunto.

Intanto pare che Kevin Feige sia a lavoro per risolvere i possibili problemi legali relativi a Spider-Man. Vedremo anche lui in What if...? Sembrerebbe proprio di si.