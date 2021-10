What If...?, i produttori commentano l'ultimo episodio e la scelta di QUEI personaggi

La prima stagione di What If...? si è conclusa, e il finale di stagione è stato a dir poco intenso. Ma come è stato pianificato? Sentiamo cosa hanno da dire i produttori della serie Marvel.

La showrunner di What If...? A.C. Bradley e il regista dello show Bryan Andrews hanno infatti raccontato ai microfoni di TV Insider come si è arrivati a presentare agli spettatori i Guardiani del Multiverso nell'episodio "E se... L'Osservatore rompesse il suo giuramento?".

"La nozione dei Guardiani del Multiverso stava già filtrando da prima che iniziassimo a pianificare questa stagione" ha rivelato A.C. Bradley "E mentre sceglievamo i nostri episodi con Kevin [Feige] e Brad [Winderbaum] sapevamo che volevamo far rompere il suo giuramento all'Osservatore alla fine della prima stagione e fargli reclutare questi personaggi fai diversi mondi".

Riguardo a Gamora, sappiamo già che il suo episodio avrebbe dovuto far parte della prima stagione della serie, ma a causa del COVID non è stato possibile completarlo (per approfondire scoprite che fine ha fatto l'episodio di What If...? con Gamora), e che lo vedremo nella seconda stagione ("Ci piace pensare che l'inclusione di Gamora nel finale sia un teaser di ciò che arriverà in futuro").

Sulla scelta dei vari membri, la showrunner rivela: "Abbiamo pensato 'Chi sono i nostri preferiti?'. Ovviamente, Peggy Carter e lo Star-Lord di T'Challa. Poi amavamo la nozione di Gamora come eroina che indossa l'armatura di suo padre. E non puoi trovare nulla di più divertente di Party Thor".

E per chi ha aiutato l'Osservatore a mettere insieme la squadra... "Sapevamo che l'Osservatore aveva bisogno di aiuto, e ovviamente è andato da Strange perché è assurdamente potente. Aveva perfettamente senso" ha aggiunto il regista Bryan Andrews.

Ma li rivedremo nella seconda stagione? "Beh, il Multiverso del MCU è enorme..." afferma Bradley, e facendo riferimento alla scena post-credit del season finale di What If...? "La scena post-credit è un po' una promessa, e speriamo di riuscire a mantenerla nel giusto modo".