What If...?, il finale di stagione rivelerà il 'grande piano' dietro la serie

Chi ha finora What If...?, la prima serie animata dei Marvel Studios, potrà averne apprezzato la natura antologica della narrazione, ma i fan del MCU conoscono bene il ritornello: È tutto connesso. E anche questa volta, non vi sono eccezioni.

Sembra infatti che la serie di Disney+ si stia dirigendo verso un punto di convergenza dei suoi episodi.

Il sentore, a dire il vero, c'è sempre stato, e da come si presentavano determinate situazioni, possiamo dire che era in realtà piuttosto scontato che avremmo rivisto alcuni personaggi, e che questi potessero persino incontrarsi, pur provenendo da mondi differenti, collegati solo dall'Osservatore.

Ma ora sono gli stessi produttori dello show a confermare che fa tutto parte di un grande piano.

"Man mano che ci avviciniamo al finale, vedremo di nuovo alcuni dei nostri eroi" ha affermato A.C. Bradley "E l'osservatore di Jeffrey Wright imparerà alcune lezioni importanti su ciò che significa essere un eroe e arriverà a capire quanto queste storie e questi mondi significhino per lui".

Dopotutto, se l'Osservatore interferirà con gli eventi di What If...? è la domanda da un milione di euro che ci stavamo tutti ponendo dal primo episodio, e la stessa Bradley aveva anticipato che "Segue le loro sconfitte, i loro amori, i loro trionfi. È un vero e proprio fan. E quindi l'idea è quella che, con l'evolversi dello show, così accadrà per l'Osservatore. Ora, nei fumetti [e nel primo episodio della serie] lui dichiara: 'Vedo tutto, sono a conoscenza di tutto, ma non interferisco mai. Beh, se sappiamo qualcosa sul Marvel Universe è che tutto è possibile".

E il regista di What If...?, Bryan Andrews, rincara la dose: "È stato progettato per essere in un certo modo, e alcuni sono stati abbastanza attenti da notare che stiamo vedendo lentamente ma progressivamente sempre di più dell'Osservatore con il procedere degli episodi su un piano visivo. E questo è voluto fin dall'inizio. Stiamo ora arrivando alla punta della freccia".

L'ottavo episodio di What If...? mostrerà un Ultron alquanto diverso, e andrà in onda mercoledì 29 settembre su Disney+.