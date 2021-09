What If...?, la produzione della serie Marvel: 'Abbiamo avuto totale libertà creativa'

I mercoledì Marvel da qualche settimana sono all'insegna di What If...?, la prima serie animata dei Marvel Studios che ha debuttato lo scorso agosto su Disney+. Ma quanta libertà creativa è stata data alla produzione dello show per i suoi scenari alternativi? A quanto pare, parecchia.

In un'intervista con il sito Comicbook, i montatori di What If...? Graham e Joel Fisher hanno parlato del processo creativo dietro l'accattivante serie animata dei Marvel studios, spiegando come quella di fare da apripista per nuovi progetti nel campo sia una responsabilità, ma anche una grandissima opportunità

"Fin dall'inizio, la produzione è stata... Credo che fossimo tutti estremamente entusiasti di stare aprendo la strada per l'animazione targata Marvel Studios. Ed è un passo successivo così naturale per Marvel quello dell'animazione" ha affermato Graham "Sapevamo fin dal principio che dovevamo essere all'altezza di tutti i nostri predecessori e creare questo meraviglioso slancio per poter continuare a raccontare ancora più storie attraverso l'animazione".

"Per quanto riguarda la libertà creativa... Capitava che Kevin [Feige] uscisse dalla sala al termine di questo o quello screening e dicesse 'È fantastico! Non ho idea di come i nostri venditori la gestiranno. Non ho mai visto nulla del genere, ma continuate così'" ha continuato poi Joel, rivelando come di fatto il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige abbia dato loro il via libera per agire come meglio credessero "E quindi questi erano praticamente i nostri ordini. Era tutto ciò che potevamo immaginare insieme, nei limiti del caso, ovviamente. Ma era praticamente tutto ciò che potessimo inventarci, che naturalmente è un'incredibile livello di libertà creativa".

Per questo quando si parla di lavori da sogno nel campo dell'animazione, un progetto come What If...? rientra perfettamente nella definizione.

"Si tratta di raccontare delle storie animate davvero ricche. L'animazione merita di raccontare storie che siano per tutti. E amo lavorare a questo show in particolare perché possiamo spingerci oltre i limiti del genere e del cinema e andare oltre le aspettative che possono esserci per la tv d'animazione. E Marvel è sempre stata con noi al 100%. Volevano davvero spingersi oltre e tuffarsi a capofitto nel mondo dell'animazione" ha concluso Graham.

Il prossimo episodio di What If...?, il quinto, sarà disponibile questo mercoledì su Disney+.