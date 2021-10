What If...?, il profilo Twitter dello show cambia nome: indizio sul futuro?

What If...? ci ha regalato una serie infinita di colpi di scena: dagli episodi più deludenti a quelli più riusciti, il primo show animato del Marvel Cinematic Universe è andato avanti a suon di alti e bassi che hanno portato ad un season finale tutt'altro che avaro di possibilità per il futuro, come dimostrano anche alcuni indizi.

Mentre i fan si chiedono che fine abbia fatto l'episodio di What If...? su Gamora, infatti, i Marvel Studios stanno già presumibilmente pianificando il futuro dello show che ci ha regalato dei nuovi punti di vista su quei personaggi come Doctor Strange, Thor, Captain Carter che in questo season finale si sono riuniti a formare i Guardiani del Multiverso.

Guardiani che, prevedibilmente, dovrebbero ricoprire un ruolo decisamente importante nel futuro del franchise, come dimostra il cambio di nome avvenuto in queste ore su Twitter: sul social dei cinguettii, infatti, il profilo ufficiale di What If...? ha improvvisamente cambiato nome in Guardians of the Multiverse, lasciando intendere la direzione che lo show potrebbe prendere nel corso della seconda stagione.

Siete soddisfatti della deriva presa da questa prima serie animata Marvel? Cosa vi aspettate per il futuro? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, cosa ci ha rivelato la scena post-credit del finale di What If...?