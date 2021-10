What If...?, qual è il ruolo dell'Osservatore nella serie Marvel?

La prima stagione della serie Marvel What If...? si è appena conclusa e in attesa di scoprire quali multiversi potremo esplorare in una probabile stagione 2 di What If...?, cerchiamo di capire di più della figura dell'Osservatore.

La serie racconta le diverse storie di eroi e cattivi da un unico punto di vista, quello dell'Osservatore, che introduce ogni episodio e commenta gli eventi come un narratore onnisciente. Per il creatore della serie A. C. Bradley, infatti, l'Osservatore "è una figura simile a Dio, è disgustato dall'umanità e dalle infinite realtà, ma allo stesso tempo ne è affascinato".

Per la maggior parte della serie, l'Osservatore non interferisce con ciò che accade, rispettando il suo giuramento sulla non interferenza. Ma l'evolversi della situazione da sì che nel corso della stagione Uatu passi da essere un mero spettatore e commentatore degli eventi a compiere azioni che possono cambiare quegli stessi eventi, fino alla rottura del giuramento e della creazione della squadra dei Guardiani del Multiverso con l'obiettivo di contrastare la minaccia di Ultron, pericolosa per il Multiverso e per il suo stesso destino.

A chiusura della stagione, l'Osservatore afferma: "Il multiverso, ogni singolo mondo, ogni singola storia è la mia casa, e io li proteggerò fino alla fine", esprimendo così il suo pieno coinvolgimento nei confronti delle storie e delle vite che ha osservato per tutto questo tempo, nonostante si creda probabilmente ancora al di sopra di tutto e di tutti.

Dunque, l'Osservatore è molto più di un semplice narratore: è uno spettatore, come tutti noi, delle vite e delle storie del complesso multiverso Marvel. Non tutte le storie hanno la stessa importanza per lui, ma in fondo apprezza tutti gli eroi perché osservandoli ne condivide gioie e dolori, si appassiona alle loro storie e fino a compiere azioni impensabili pur di proteggerli.

Nell'attesa di scoprire quando arriverà la stagione 2 della serie Marvel, potete leggere la nostra recensione di What If...?.