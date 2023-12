What If, quando esce l'episodio 7 della seconda stagione?

In What If 2 esploderà il Multiverso: una premessa d'obbligo per la seconda stagione della serie animata firmata dai Marvel Studios. Ma quando arriverà il settimo episodio su Disney+?

Gli episodi di What If seguono una programmazione settimanale: al momento sulla piattaforma di streaming troviamo sei episodi su nove totali mentre il calendario segna l'uscita del settimo episodio prevista per giovedì 28 dicembre.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dal settimo episodio di What If dal titolo "E se... Hela trovasse i dieci anelli?" Il nuovo episodio vede protagonista, come anticipa il titolo, Hela la dea asgardiana della Morte e sovrana dei regni di Hel e Niflheim. Odino, preoccupato dall'aggressività di Hela decide di darle una lezione togliendole i poteri ma non solo: il padre degli dei la spedisce sulla Terra. Ma una volta che la dea della Morte approda nell'antica Cina il potere dei Dieci Anelli inizia farle gola..

What If 2 fa parte della Fase Cinque dell'MCU e prevede il finale di stagione entro la fine del 2023, ma niente tristezza perché What If è già stata rinnovata per una terza stagione! What If 3 porterà un focus sull'Osservatore e farà di certo piacere ai fan Marvel scoprire di più su The Watcher!

I primi sei episodi di What If sono disponibili su Disney+!