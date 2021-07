What If, quando esce la serie animata Marvel sugli universi alternativi?

Poco dopo l'uscita di Loki su Disney+, Marvel e Disney hanno annunciato la finestra di uscita dell'altro atteso show in arrivo nella piattaforma ovvero la promettente serie animata What... If?. Quando uscirà quindi?

Con un comunicato ufficiale dedicato alle uscite estive, il servizio streaming della Casa delle Meraviglie ha infatti confermato che il primo (o i primi) episodi di What... If sarà disponibile nel catalogo ad agosto 2021 anche se attualmente manca ancora una data ufficiale e dettagliata.

Ricordiamo che la serie si ispirerà all'omonimo ciclo di fumetti Marvel e rivisiterà alcuni dei momenti chiave del MCU proponendo dei nuovi eventi e delle versioni alternative dei protagonisti. I vari concept e il trailer ufficiale di What... If? hanno per esempio anticipato la presenza di T'Challa nei panni di Star-Lord, Peggy Carter Super Soldato e un Ultron di una linea temporale alternativa in cui è uscito vincitore dallo scontro con gli Avengers.

Nel cast di attori doppiatori dei personaggi troveremo le voci originali del franchise, tra cui Hayley Atwell (Peggy Carter), Chadwick Boseman (T'Challa), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Natalie Portman (Jane Foster), Taika Waititi (Korg), Jeremy Renner (Hawkeye), Michael B. Jordan (Killmonger), Sebastian Stan (Bucky Barnes). Jeffrey Wright invece presterà la voce ad uno dei personaggi Marvel più forti di sempre, Uatu l'Osservatore.

La prima stagione sarà composta da 10 episodi. Sebbene sia stato precedentemente riportato che ogni episodio si sarebbe concentrato su un film di The Infinity Saga, il creatore della serie AC Bradley ha chiarito che più film e personaggi sarebbero stati rappresentati in ogni episodio, permettendoci di vedere una varietà di approcci diversi ai supereroi, ai cattivi, e ai mondi che tutti conosciamo.

What If...? riscriverà tutte le storie dei personaggi del MCU e ci mostrerà per l'appunto cosa sarebbe potuto accadere se i nostri eroi avessero fatto scelte differenti, aprendo le porte ad una realtà alternativa tutta da gustare.