What if: fan impazziti per la citazione di Bucky Barnes

Nel quinto episodio di What If...? sono arrivati gli zombie. O meglio, alcuni personaggi che conosciamo lo sono diventati, compresi molti degli Avengers, costringendo i loro amici a combatterli. Tra questi c'è Steve Rogers, il noto Captain America. Proprio un suo scambio con l'amico Bucky Barnes, che è uno dei vivi, ha fatto parlare tanto sul web.

In particolare a suscitare una reazione negli spettatori è stata una frase pronunciata da Bucky e rivolta proprio a Rogers. Andiamo con ordine. Vi avvisiamo che ciò che state per leggere contiene spoiler, quindi se non avete ancora visto l'episodio, questo non è il luogo migliore per voi!

La situazione si verifica quando Barnes sta provando a scappare dalla città invasa dagli zombie in treno, insieme ad altri eroi. Ovviamente i morti-viventi li seguono, e Bucky e Steve si ritrovano l'uno contro l'altro. Improvvisamente compare il Winter Soldier, che con il suo scudo colpisce Captain America, dividendolo in due. Bucky, sul corpo moribondo dell'amico, pronuncia una frase che tutti conosciamo: "Sorry, pal. I guess this is the end of the line."

Ricordate quando è stata già detta? Prima di lasciare NY per andare a combattere nella Seconda Guerra Mondiale, Bucky ha detto a Steve che sarebbe stato con lui "to the end of the line." Rogers ha poi ripetuto la frase all'amico nel corso degli eventi di Captain America: Winter Soldier.

La frase, ovviamente, ha sempre emozionato tutti, anche questa volta. Ecco come hanno reagito i fan, poco dopo aver sfogato la loro arrabbiatura verso Hank Pym, in alcuni tweet, che troverete in fondo all'articolo.