What If...?, il regista su Chadwick Boseman: 'Non sapevamo cosa stesse passando'

What If...? sarà l'occasione per ammirare un'ultima volta, seppur in versione animata, il Black Panther di Chadwick Boseman: l'attore prestò infatti la sua voce a T'Challa prima del definitivo aggravarsi di quel maledetto cancro del quale, a detta del regista Bryan Andrews, la crew stessa non era a conoscenza.

Dopo le parole d'elogio rivolte da Jeffrey Wright a Chadwick Boseman, infatti, è stato proprio il regista del nuovo show MCU a ricordare l'incredibile lavoro svolto dalla star di Ma Rainey's Black Bottom: "Quando finimmo di registrare via Zoom ebbi la possibilità di complimentarmi con lui per il suo lavoro, di dirgli quanto lo avessimo apprezzato. Si toccò il cuore e ci ringraziò, ma non avevamo idea di cosa stesse passando. Almeno ha potuto sapere quanto fossimo grati per ciò che aveva dato al progetto e quanto fosse importante per noi" sono state le sue parole.

"Chadwick Boseman aveva capito l'importanza di Black Panther. Aveva capito quanto fosse importante che i giovani vedessero un personaggio nero combattere al fianco di Captain America o Thor, che sapessero che un uomo nero può salvare il mondo proprio come chiunque altro" ha poi aggiunto l'autrice A.C. Bradley.

Vi ricordiamo che la prima serie animata dei Marvel Studios debutta proprio oggi su Disney+ con un episodio su Captain Carter: proprio nelle scorse ore, a tal proposito, Disney potrebbe aver svelato l'ordine degli episodi di What If...?