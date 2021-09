What If: il regista di Doctor Strange dice la sua sull'ultimo episodio della serie Marvel

Dopo che nell'ultimo episodio di What If...? ha fatto la sua entrata in scena anche il personaggio di Doctor Strange, sono molti i commenti arrivati da parte degli addetti ai lavori oltre che dal pubblico di fan della Marvel. Uno di questi commenti è però particolare, perché arriva direttamente dal regista del primo film su Doctor Strange.

E' stato infatti proprio Scott Derrickson a commentare l'ultimo episodio di What If...? attraverso un post pubblicato sul suo profilo Twitter dove ha espresso tutto il suo apprezzamento per la puntata che ha visto protagonista il personaggio da lui lanciato sul grande schermo per la prima volta in assoluto con Benedict Cumberbatch. Derrickson è stato chiamato in causa direttamente da una fan che gli ha chiesto cosa ne pensasse di questo nuovo cammino del personaggio. La risposta di Derrickson: "Avevo visto un montaggio iniziale dell'episodio e ho pensato fosse fantastico".

Anche l'attore Jeffrey Wright è dello stesso avviso, anche per lui l'ultimo episodio è uno dei suoi preferiti dell'intera stagione: "Sono stato davvero preso dall'episodio con Doctor Strange, per qualche ragione mi ha colpito molto a livello emotivo. Diventa una storia interessante dal punto di vista dell'Osservatore, vediamo le cose da una prospettiva simile. Quindi sì, non perdete l'episodio con Doctor Strange quando arriverà. Quando arriverete lì sarete in un posto in cui sprofonderete ancora di più dalla vostra poltrona".

Il nuovo episodio dello show offre ai fan una nuova versione di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), molto diversa dallo Stregone Supremo della prima realtà dell'MCU. E proprio intorno al personaggio di Doctor Strange verte l'intera trama dell'episodio. La puntata dura 36 minuti e nella descrizione ufficiale su Disney+ si legge: "Un addolorato Dottor Strange usa l'Occhio di Agamotto e prova pericolosamente a cambiare il passato".