What If...?, ecco un riferimento a Marvel Zombi che forse non avete notato

Da oggi è disponibile su Disney+ il quinto episodio di What If...?, che come anticipato nei giorni scorsi è ambientato in un universo alternativo in cui la Terra è in preda a un virus sconosciuto che ha trasformato gran parte degli Avengers in zombie affamati.

Come i lettori Marvel già sapranno, la storia di questa puntata è ispirata alla miniserie a fumetti Marvel Zombi scritta da Robert Kirkman, e ovviamente il team di autori della serie animata non ha perso l'occasione di inserire dei riferimenti diretti all'opera del papà di The Walking Dead.

Uno di questi può essere notato quando il gruppo di sopravvissuti scopre che T'Challa è tenuto prigioniero da Visione all'interno di un edificio che quest'ultimo utilizza come trappola per attirare umani con cui sfamare la sua amata Wanda, ormai infetta e troppo potente per essere curata. A Black Panther è stata amputata una gamba in quello che è un riferimento al numero #2 del fumetto originale, dove vediamo il personaggio steso su un lettino in una situazione simile ma senza un braccio (potete trovare l'immagine in calce alla news).

