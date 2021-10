What If...?, la rivelazione sulle Gemme dell'Infinito nel finale di stagione

Nell'ultimo episodio di What If...? dal titolo "What if... the Watcher broke his Oath?" (ovvero, "E se... l'Osservatore avesse infranto il proprio giuramento?") scopriamo un aspetto importante del potere delle Gemme dell'Infinito in relazione al Multiverso.

Se la serie TV Loki ci aveva rivelato che le Gemme dell'Infinito hanno potere solo nello stesso universo in cui nascono, l'episodio 8 di What If...? sembrava aver contraddetto questa rivelazione, dato che Ultron era in grado di usarle senza particolari problemi in qualunque linea temporale.

Proprio a causa della minaccia rappresentata da Ultron, nell'ultimo episodio di What If...? l'Osservatore infrange il suo giuramento sull'interferenza per dar vita a una squadra di Guardiani del Multiverso che possa sconfiggerlo. Tra gli altri, Uatu recluta anche una versione di Gamora che proviene dall'universo in cui ha ucciso Thanos e che è in possesso di un dispositivo in grado di distruggere le Gemme.

Ma se questa tecnologia funzionava nell'universo da cui proviene Gamora, non ha nessun effetto sulle Gemme in possesso di Ultron, che sembrano essere molto più potenti. Questa scoperta scioccante per i supereroi non può che creare nuovi interrogativi sulle Gemme dell'Infinito per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe.

Non si tratta certo dell'unica rivelazione del season finale: infatti, nella scena post-credit di What If...? sono apparsi alcuni indizi su una possibile storyline che verrà sviluppata nella stagione 2.