What If, che ruolo avrà Spider-Man nella serie animata Marvel?

Il debutto di What if...? su Disney+ è sempre più vicino. La nuova serie del MCU, infatti, arriverà l'11 Agosto sulla piattaforma, e i successivi episodi usciranno ogni mercoledì. Tanta la curiosità dei fan, che si chiedono come si inserirà la serie nell'attuale universo e quale ruolo ricopriranno i protagonisti, in particolare Spider-Man.

Il trailer ufficiale di What If...? e le action figure ci hanno già dato un'idea del compito dell'uomo ragno in questa nuova serie. Secondo quanto riportato, infatti, Spider-Man dovrebbe essere un Cacciatore di Zombie in questo show animato in cui comparirà insieme ad altri Avengers. Proprio nel trailer lo abbiamo visto affrontare Scarlet Witch in versione zombie (o almeno così sembra), e abbiamo notato che alcuni suoi compagni potrebbero essersi trasformati anche loro in zombie.

Dunque sarebbe un ruolo importante quello del supereroe, che potrebbe prendersi il compito di salvare tutti in questa nuova serie corale. O comunque dare in ogni caso un contributo fondamentale in questo senso. Tra l'altro, come sappiamo, Spider-Man è della Sony che avrebbe dato precise indicazioni su come usarlo in What If...?

Storie nuove quelle che avrebbe dovuto raccontare il personaggio, questo il patto tra i Marvel Studios e la Sony, che avrebbe aggiunto che i due elementi più importanti sono che non si tocchino le storie che saranno affrontate nei film e la qualità del prodotto finale. E c'è da star sicuri su entrambe le cose, perché la Marvel avrebbe una storia tutta nuova da raccontarci in questo show, e la qualità è assicurata quando si parla del MCU. Dunque ai fan non resta che aspettare, per scoprire qualcosa in più sul ruolo di Cacciatore di Zombie assunto da Spider-Man in What If...? e per immergersi in questa nuova avventura.