What if, ecco quale sarà il ruolo di Tony Stark/Iron Man nella serie Marvel

Quando abbiamo visto Avengers: Endgame, non abbiamo potuto fare a meno di chiederci se la Marvel avrebbe mai riportato in vita Iron Man senza rovinare il suo finale e la sua eredità. Oggi abbiamo la nostra risposta, ciò potrebbe accadere grazie alla serie animata What if...? in arrivo su Disney+..

A differenza di Avengers: Infinity War, le morti in Endgame erano definitive, ed Iron Man è morto in Endgame ed è stato un momento incredibilmente emozionante.



Abbiamo sentito tutti i tipi di rumors secondo cui la Marvel avesse intenzione di riportare sia Iron Man che Captain America (Chris Evans) di Steve Rogers nel MCU ma la morte di Iron Man non deve essere annullata e il ritiro di Capitan America è stato meritato. Ora, dopo aver visto Loki, sappiamo che ci sono infinite varianti di Stark e Rogers là fuori.



La serie sul Dio dell’Inganno ha introdotto saldamente il multiverso e ha stabilito le regole che lo governano. Tom Hiddleston ha interpretato un Loki diverso, una versione dell'amato antieroe che non sarebbe mai stata esplorata nei film. Inoltre anche in Guardiani della Galassia Vol. 3 apparirà un'altra Gamora e Spider-Man: No Way Home offrirà tre versioni di Peter Parker. Poi c'è Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che già dal titolo si prospetta molto interessante.



Tutti questi spettacoli e film seguono cronologicamente la morte di Tony Stark e ora gli indizi suggeriscono che la Marvel potrebbe scegliere un Tony diverso dal multiverso per i futuri crossover MCU.



Tutto in What if…? accade nel multiverso ed è tutto collegato all'MCU, il produttore esecutivo Brad Winderbaum ha dichiarato:



"Non è un caso che lo show riprenda subito dopo Loki. Il multiverso è esploso in ogni possibile direzione. What if...? ci dà la possibilità di esplorarlo. Senza entrare nei dettagli, posso dirvi che What If…? come progetto e come storia che esiste nell'MCU è importante quanto qualsiasi altra. È intessuto nello stesso arazzo. Quindi, c'è molto potenziale."



E dopo aver visto il trailer di What if…? abbiamo scoperto che Iron Man tornerà nell'MCU. Il nostro Iron Man è ancora morto ovviamente, ma la serie animata presenterà un nuovo Tony Stark. In questa versione degli eventi, Killmonger (Michael B. Jordan) salva Tony. Non abbiamo idea di cosa accadrà dopo, ma i trailer hanno mostrato Stark che indossa la sua armatura di Iron Man. In altre parole, la Marvel racconterà almeno un'altra storia di Iron Man nell'MCU in What If...?.



Tuttavia, sfortunatamente Robert Downey Jr. non appare nell'enorme elenco di star Marvel che riprendono i loro ruoli per What If...?. Sarà quindi qualcun altro a dare la voce a Tony Stark e questo ha già fatto infuriare alcuni fan.



Non c'è alcuna indicazione che il Tony Stark che vedremo in What If...? riapparirà nell'MCU ma sappiamo che il Capitano Carter (Hayley Atwell) è un personaggio centrale in What If...? e che potrebbe apparire anche in Doctor Strange Multiverse of Madness.

Pertanto, non sarebbe troppo sorprendente vedere questa variante di Stark nei futuri film e nelle prossime serie MCU. Dopotutto, non possono semplicemente introdurre un Iron Man casuale senza avere piani più grandi per il personaggio, o almeno è quel che i fan sperano.