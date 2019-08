What If...?: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie Marvel

Durante il Comic-Con di San Diego era arrivato l’annuncio di What If...?, una serie animata che farà parte del Marvel Cinematic Universe. Dal momento in cui è stata confermata l’ufficialità, sono emersi alcuni dettagli che abbiamo provato a riassumere in questo articolo.

Arriva nell'estate del 2021. What If...? sarà la prima serie animata della Casa delle idee che entrerà a far parte del catalogo di Disney+. Avrà un'impostazione antologica.





È basata sui fumetti. L'ispirazione della serie sono i fumetti omonimi, che hanno debuttato negli anni 70, dove si presentano delle versioni alternative dell'universo Marvel, riscrivendo momenti chiave dei comics e proponendo delle linee temporali completamente diverse.





Gli episodi saranno dieci. La scrittrice Ashley Bradley lo ha confermato nel corso del D23, spiegando che si era partiti da 30 scenari ipotetici, poi ridotti a 25 da Kevin Feige. Il numero è stato ridotto ulteriormente per poter proporre un prodotto più curato. In particolare, sono state scelte le storie che meglio si prestavano a questo tipo di narrazione. "Queste sono le storie che le persone vogliono vedere e questo è il medium con cui raccontarle", ha dichiarato Bradley.





Il primo episodio sarà su Peggy Carter. Lo scenario ipotetico della premiere sarà basato sulla domanda: cosa accadrebbe se Peggy Carter fosse la prima ad assumere il siero del SuperSoldato al posto di Steve Rogers? Bradley ha anticipato che anche se Steve non diventerà Captain America, sarà coinvolto nelle vicende con Peggy, di cui è il più grande fan. L'episodio, inoltre, racconterà la loro storia d'amore proponendo un nuovo punto di vista.





Hayley Atwell doppierà Peggy Carter. L'attrice presterà la voce al personaggio che ha già interpretato sul grande schermo in questi anni. Ma non sarà l'unica. Sono diversi gli attori che torneranno in What If...? e già confermati. Per i fan sarà senza dubbio un'occasione speciale.

Siete curiosi di vedere cosa si inventeranno in queste storie alternative?