What If...?: una scena dell'episodio su Dr. Strange era ancora più macabra, inizialmente

Siamo ormai arrivati alle battute finali della prima stagione di What If...?, la prima serie animata dei Marvel Studios, e finora abbiamo visto davvero di tutto... O quasi. Sembra infatti che una scena piuttosto cruenta sia stata tagliata dal quarto episodio, quello su Doctor Strange.

A rivelarlo è stata la showrunner della serie A.C. Bradley ai microfoni di EW!, parlando dell'episodio di What If...? dedicato a Dr. Strange Supremo, la versione malvagia dell'eroe.

Come ricorderà chi ha visto l'episodio, il Dr. Strange Buono viene assorbito da Strange Supremo durante lo scontro tra i due, ma nei piani originali di Bradley la scena sarebbe dovuta andare in maniera leggermente diversa...

"Originariamente nello script la morte dello Strange regolare era molto più macabra" afferma Bradley "Veniva picchiato a morte dall'Occhio di Agamotto".

"Ma poi ci hanno messo mano i nostri storyboard artist e hanno detto 'Lo renderemo un po' più all'insegna degli elementi visivi e del fantastico, e un po' meno orribilmente violento. Perché sono andata troppo sul dark" continua, spiegando il suo punto di vista "Ma questa era la nostra occasione di essere dei grandi nerd appassionati di fumetti, mostrare tutti i loro diversi aspetti e divertirci un po'. E i fumetti originali di What If...? erano noti per i loro finali tragici e i plot twist con cui volevo giocare. E avevamo la libertà di fare ciò che volevamo con questa serie".

In effetti, Kevin Feige ha dato carta bianca ai creatori di What If...? per ciò che riguarda la direzione creativa dello show, e considerando ciò che abbiamo visto finora sullo schermo, quella del Presidente e CCO dei Marvel Studios è stata una scommessa decisamente riuscita.

Chissà, allora, cosa ci riserverà la seconda stagione di What If...? (e se sarà ancora più dark della prima).

Prima, però, ci attende un intenso season finale.