What If...?, la scena post-credit del finale rivela indizi sulla Stagione 2

Il nono e ultimo episodio di What If...? è uscito oggi su Disney+ (e vi abbiamo detto la nostra nella recensione What If...? 1x09) e la scena post-credit potrebbe aver rivelato ai fan della serie Marvel una possibile storyline per la seconda stagione, attesa nel 2022.

Nell'ultima puntata, infatti, abbiamo visto l'Osservatore reclutare la squadra dei Guardiani del Multiverso per lo scontro finale con Ultron, di cui fa parte anche Captain Carter. Ed è proprio lei nella scena post-credit a mostrarci un elemento che potrebbe ritornare con la seconda stagione di What If...?.

Dopo aver contribuito a salvare il Multiverso, Captain Carter torna alla sua missione con Black Widow, che la conduce di fronte a qualcosa che ha appena scoperto: si tratta dell'armatura dell'Hydra Stomper che, come le rivela Black Widow, sembra contenere qualcuno all'interno.

Uno sguardo speranzoso si accende in Peggy Carter che finora aveva pianto la scomparsa di Steve Rogers e che spera adesso che in questo nuovo mondo lui e la sua armatura siano tornati un tutt'uno. Ma si tratta solo di un'ipotesi, perché l'uomo all'interno dell'armatura non ci viene mostrato.

Probabile che si tratti di una piccola anticipazione di ciò che ci aspetta nella seconda stagione, dato che la showrunner A. C. Bradley ha recentemente dichiarato di volersi divertire a esplorare gli infiniti multiversi e di voler introdurre i personaggi della Fase 4 in What If...?.