What If...?: agli sceneggiatori è stata data una regola per poter usare Spider-Man

Spider-Man è uno dei supereroi più amati di sempre, ma dal punto di vista dei diritti d'autore c'è molta confusione tra televisione e cinema. Sony, infatti, attualmente possiede i diritti cinematografici sia dell'eroe che della sua vasta famiglia di villain.

Lo studio con sede a Culver City ha, finora, realizzato ben sette film live-action e un film d'animazione vincitore di un Oscar. Per questo motivo la situazione è diventata molto ingarbugliata quando si è deciso che il personaggio di Spider-Man dovesse comparire anche nella serie d'animazione Disney+ What If...? prodotta dai Marvel Studios.

Infatti, quando AC Bradley e il suo team stavano sviluppando What If...?, non erano sicuri se avrebbero potuto usare il personaggio. A quanto pare, a Bradley è stato chiesto di raccontare la migliore storia possibile e lasciare agli avvocati gli ardui compiti legali.

A quanto pare le problematiche si sono risolte in fretta e potremo vedere Spider-Man in versione Zombie Hunter anche su What If...? a partire da mercoledì 11 agosto. Nel corso di un'intervista con UPROXX, Bradley ha comunque dichiarato:

"Penso che tutto possa funzionare se ad intervenire sono persone di alto grado. All'inizio io comunque chiesi esplicitamente se potevamo toccare il personaggio di Spider-Man e mi fu risposto di non preoccuparmi e che lo avremmo scoperto presto. Io dovevo raccontare la migliore storia possibile anche inserendo quel personaggio. Questo era un po' il mandato su tutta la linea con la Marvel: finché non si tocca qualcosa che possa stravolgere il film, divertiamoci e scopriamo cosa succede."

Il regista Bryan Andrews ha fatto eco a quanto dichiarato dal collega:

"Vogliono puntare sulla qualità e sono tutti tipo: 'Sì, andiamo. Noi ci occuperemo di questo e tu non preoccuparti.' Il che penso sia fantastico."



Sono stati intanto svelati i primi 3 episodi di What If...?. Qualche settimana fa Dave Bautista ha raccontato di non essere mai stato contattato per riprendere nella nuova serie il ruolo di Drax il Distruttore. Inoltre alcuni personaggi potrebbero trovare spazio nel MCU, ma sappiamo che molti tra gli attori più amati non saranno presenti nel nuovo progetto. Robert Downey Jr, Scarlett Johansson e Tom Holland, solo per fare tre nomi, non sono coinvolti.