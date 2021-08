What If, ecco alcune idee scartate che vi saranno molto familiari

La sceneggiatrice e produttrice della serie What If...?, AC Bradley, si è accidentalmente rovinata alcuni dei più grandi colpi di scena del Marvel Cinematic Universe durante la presentazione dei piani per la sua serie tv animata.

In una nuova intervista, Bradley ha ricordato come ha introdotto le sue idee per What If...? ai Marvel Studios, inclusi episodi che presentavano una versione da vecchio di Steve Rogers/Captain America e uno incentrato su Mighty Thor di Jane Foster.

Sfortunatamente per Bradley le sue idee sono state rifiutate, soprattutto perché Kevin Feige e il team creativo dei Marvel Studios stavano già pianificando di usarle altrove. Bradley ha quindi appreso alcuni spoiler di Avengers: Endgame e Thor: Love & Thunder all'epoca.

In un'intervista con la rivista Total Film ha spiegato: "La mia prima settimana, volevo fare Jane Foster Thor e mi è stato detto di no... sono entrata in un intero sfogo femminista sul perché i personaggi sono importanti e perché sono necessari e perché una donna ha bisogno di essere in grado di maneggiare il martello e poi mi hanno detto, 'Sì, lo faremo in live-action...' Ho anche proposto il vecchio Steve e il Professor Hulk... questo è stato prima che mi permettessero di vedere Endgame.”



Bradley ricorda anche di aver ricevuto la chiamata che le ha fatto sapere che la sua presentazione un po' imbarazzante alla Marvel è stata in realtà un grande vantaggio:



"Il giorno dopo, ho ricevuto una chiamata e mi hanno detto: 'Se puoi indovinare cosa stiamo facendo nel grande MCU, puoi sicuramente gestire lo strano MCU.' Ed è successo nell'ottobre 2018".



Lo "strano MCU" è sicuramente il nome di ciò che è accaduto nel franchise da quando è stato rilasciato Avengers: Endgame.



What if...? avrà la stessa importanza di Loki nel MCU e debutterà su Disney+ l'11 agosto, What if è già stata rinnovata per una seconda stagione.