What If...?, la sceneggiatrice su Ultron: 'Ecco perché è piaciuto così tanto'

Poco dopo il finale di stagione, abbiamo già avuto un indizio sul futuro di What If...?, la prima serie animata del Marvel Cinematic Universe. Nel corso della serie abbiamo visto in azione Ultron, il villain interpretato in live-action da James Spader in Avengers: Age of Ultron. Era stata, questa, l'unica sua apparizione nel MCU.

A molti fan la cosa non è andata giù, e il fatto che negli episodi finali Ultron sia diventato il villain principale ha contribuito, secondo la sceneggiatrice capo AC Bradley, al successo di What If...?

"Beh, penso che qualsiasi appassionato sappia bene che Ultron nei fumetti è assolutamente terrificante" ha raccontato in una recente intervista a Screenrant. "Age of Ultron è fantastico ma è un solo film, e a volte, personalmente, non mi sembrava dare a quel villain classico tutto il tempo sullo schermo che gli avrei concesso io. Questa è stata la nostra opportunità per mostrare di che cosa è capace Ultron. Inoltre, ora che stiamo incontrando la Fase 4 abbiamo in gioco le Gemme dell'Infinito, abbiamo il Multiverso, e cosa succederebbe se Ultron conquistasse il Guanto dell'Infinito? Quanto sarebbe terribile? Sarebbe piuttosto facile arrivare alla devastazione completa!"

I fan si chiedono anche se ci saranno più storie con Spider-Man nella seconda stagione di What If...?. Al di là di Avengers: Age of Ultron, il vero villain del decennio nel MCU è stato Thanos, e sarà interessante vedere a questo punto quale sarà il prossimo. Il candidato più autorevole al momento sembra Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors.