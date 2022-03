What If...?, la seconda stagione arriverà prima del previsto: ecco quando

Sapevamo già che i lavori per What If...? 2 fossero a buon punto ma non potevamo immaginare che lo fossero così tanto da permettere la sua uscita a meno di un anno di distanza dalla prima stagione che ha fatto il suo debutto su Disney+ lo scorso agosto.

Stando quanto riportato da Murphy's Multiverse infatti, i nuovi episodi potrebbero arrivare prima del previsto, entro la fine proprio di quest'anno. La testata sempre informatissima su tutto ciò che riguarda il Marvel Cinematic Universe ha dedotto questa notizia da alcune dichiarazioni da un brief di produzione rilasciato dalla Casa delle Idee in attesa dell'imminente arrivo di Moon Knight.

Nel documento che mira a promuovere lo show con Oscar Isaac si legge: "Il Marvel Cinematic Universe è attualmente il franchise cinematografico con il maggior incasso di tutti i tempi. Feige sta costruendo questo successo tra l'altro, con un gruppo di nuove serie trasmesse in streaming su Disney+ nel 2021, tra cui WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If...? e Hawkeye. Il 2022 non sarà da meno, includendo Moon Knight, Ms. Marvel, She-Hulk e la seconda stagione di What If…?".

Il rilascio di What If...? previsto nel corso di quest'anno avrebbe senso ripensando alle precedenti dichiarazioni di Kevin Feige su questa serie animata. Il Presidente dei Marvel Studios ha infatti già parlato tempo fa di un possibile rilascio annuale, e le storie sul Multiverso di What If...? 2 avranno sicuramente più senso dopo Doctor Strange 2.

Siete felici di questa notizia? Diteci come sempre la vostra nei commenti!