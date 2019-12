What If....: la seconda stagione sarebbe già in lavorazione ai Marvel Studios

What If...? sarà la prima serie animata ad inserirsi all'interno del Marvel Cinematic Universe e farà il suo debutto prossimamente su Disney+, ma già gli studios sarebbero già al lavoro sulla potenziale seconda stagione dello show.

A rivelarlo è stato direttamente il presidente della compagnia Kevin Feige nel corso di un'intervista concessa a BuzzFeed Brazil. Quando gli viene chiesto quali episodi della serie vorrebbe vedere per primi, il produttore e padre putativo del Marvel Cinematic Universe ha rivelato tutta una serie di dettagli sullo show, compreso il fatto che sarebbero già iniziati i lavori sulla seconda stagione. "Sono molto felice con quello che stiamo realizzando con What If...? per Disney+ al momento, e di episodi ne ho già visti la maggior parte. Avremo dieci episodi per la prima stagione e stiamo già lavorando ai successivi dieci che andranno a formare la seconda stagione".

Ancora non si conoscono molti dettagli circa la narrazione di What If...?, ma Feige aveva già confermato in precedenza che la serie animata andrà a toccare ogni film del Marvel Cinematic Universe finora realizzato. Inoltre, sono di recente emersi nuovi dettagli sulla inclusione dell'Osservatore nello show: "Brad Winderbaum (un produttore esecutivo di Thor: Ragnarok, ndr) aveva menzionato l'inclusione dell'Osservatore nel MCU ben prima della fusione Fox/Disney, una cosa di cui mi sono alquanto stupita, perché all'epoca era tecnicamente ancora un personaggio della Fox. Ma lui disse 'no, no, molto presto tornerà', e io risposi tipo 'okay...'. In seguito abbiamo conversato parecchio ed era molto importante per me che l'Osservatore non fosse un vecchio barbuto qualsiasi, a là Babbo Natale. Né che fosse una sorta di versione western di Dio", aveva commentato la showrunner Ashley Bradley.

Ricordiamo che Uatu l'Osservatore sarà il narratore degli eventi di What If...?, che ci mostrerà svariate realtà alternative come Peggy Carter nei panni di Captain Britain o Black Panther alla guida dei Guardiani della Galassia.