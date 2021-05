What If...?, secondo il creatore della serie animata 'sarà come guardare uno dei film'

La prima serie animata dei Marvel Studios intitolata What if...? è attesissima dai fan come qualsiasi cosa che riguardi il MCU. Secondo il creatore dello show AC Bradley, sarà come "guardare uno dei film".

Come la serie di fumetti antologica con lo stesso nome, What If...? darà una svolta ai personaggi e alle storie del Marvel Cinematic Universe: in un episodio Peggy Carter (Hayley Atwell) diventerà il Capitano Carter; in un altro, T'Challa (Chadwick Boseman) diventerà il leggendario fuorilegge Star-Lord.



"Scherzo sul fatto che sto scrivendo fan fiction molto costose", ha detto Bradley intervistato da Total Film. Ci sono "più di alcuni sorprendenti cameo MCU" nella prima stagione di 10 episodi, che secondo Bradley faranno sentire il pubblico come se stessero "guardando uno dei film".



Personaggi come Loki (Tom Hiddleston) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) sono ricreati fedelmente nello stile di animazione che vanta un cast che include star Marvel come Samuel L. Jackson, Jeremy Renner e Mark Ruffalo.



Descrivendo Marvel's What If ...? durante il Disney Investor Day 2019, il presidente e produttore dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha affermato che la serie animata "conterrà un momento diverso del MCU e lo capovolgerà". Bradley in seguito ha chiarito che la serie non dedicherà un singolo episodio a ogni film ma che il suo obiettivo "si spera, è di vedere la maggior parte dei personaggi di tutti i 23 film. Vedrete più personaggi in un episodio."



What If...? arriverà su Disney+ ad agosto, siete curiosi di vederla? Fatecelo sapere nei commenti!