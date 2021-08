What If: il secondo episodio contiene un collegamento a Thor: Love & Thunder?

Come sappiamo, Christian Bale sara Gorr il macellatore di Dei nel prossimo Thor di Taika Waititi. La sua arma è la All-Black Necrosword che abbiamo visto in Thor: Ragnarok. O meglio, che abbiamo pensato di aver visto. L'ultimo episodio di What If...? ci ha dato indicazioni importanti su questa arma che collega Hela e Gorr.

In particolare la puntata in questione ha risposto ad una domanda: l'arma di Gorr è la stessa che utilizza Hela nel film del 2017?

Quella imbracciata generalmente da Hela nei film, secondo alcune teorie, non sarebbe la stessa di Gorr. I fan credono infatti che sia un mix tra la Nightsword utilizzata dal personaggio nei fumetti e la Necrosword inventata da Aaron. In ogni caso però è molto simile all'arma del macellatore di Dei.

In verità nella puntata 2 di What If...? scopriamo che quella di Hela era effettivamente una Necrosword. In questo episodio, come sappiamo, seguiamo T'Challa Star-Lord che si ritrova ad affrontare un nuovo supervillain, il Collezionista. Quest'ultimo ha con sé un arsenale molto familiare, nel quale figurano lo scudo di Captain America, il Martello di Thor e la famosa arma di Hela. Ed è proprio in questo momento che scopriamo che si tratta effettivamente di una Necrosword.

Una conferma importante, certo, ma che non risponde ancora all'altra domanda: come è finisce nelle mani di Gorr? Una teoria sostenuta da molti è che dopo gli eventi di Ragnarok, l'arma di Hela sia finita nello spazio dove ha vagato liberamente per molto tempo, per poi finire proprio sul pianeta d'origine di Gorr.

Per avere una risposta dovremo aspettare ancora un po'. Intanto What If...? fa sorgere nuove domande sul destino degli Avengers, che nella timeline alternativa sembrano aver avuto poca fortuna.