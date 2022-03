What If... ?, la serie Marvel è il miglior show animato ai Critics Choice Award

I Marvel Studios hanno sperimentato con successo anche l'animazione grazie a What If... ?, serie dell'MCU disponibile su Disney+. Lo show ha debuttato la scorsa estate e ora ha ottenuto un importante riconoscimento, vincendo il premio di miglior serie animata ai Critics Choice Award, battendo diversi candidati di rilievo.

Lo show ha sopravanzato titoli quali Big Mouth, Blue, Bob's Burger, The Great North e Q-Force. Ora I fan attendono la seconda stagione di What If... ? per scoprire le molteplici potenzialità narrative della serie. Sul nostro sito trovate la recensione di What If... ?



Un week-end di grandi risultati per lo show Marvel, che ha ottenuto anche un Annie Award al miglior montaggio nella giornata di sabato.

La seconda stagione di What If... ? uscirà su Disney+ nel 2022 e i fan potranno finalmente assistere alla storia tra Gamora e Iron Man, un episodio in uscita posticipata rispetto alla prima stagione a causa dei ritardi legati al COVID-19.



"Quello che è successo con l'episodio di Gamora è che originariamente doveva esserci, all'inizio della stagione, un episodio incentrato su Tony e Gamora. Tuttavia a causa dei ritardi per il COVID-19 e dei ritardi di produzione, una delle nostre case d'animazione più importanti in tutto il mondo ha subito un duro colpo a causa della pandemia e ci erano rimaste due scelte: spostare la prima stagione alla fine dell'anno o spostare questo episodio nella seconda. Nel finale funge da teaser per ciò che avverrà. Nella seconda stagione sarà quasi come un prequel, vedremo Tony e Gamora che sono diventati amici, e tra l'altro quei due nemmeno interagiscono nell'universo principale dell'MCU".



Per saperne di più scoprite il dietro le quinte di What If... ?, la prima serie animata di successo del Marvel Cinematic Universe.