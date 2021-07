What If...?, ecco in che modo la serie sul Multiverso potrebbe legarsi a Loki

La serie tv Loki ha cambiato completamente le regole del gioco nel Marvel Cinematic Universe. Il prossimo spettacolo in arrivo sul servizio di streaming Disney+ è What If...? ed entrambi hanno qualcosa di grande in comune grazie all'esplorazione di diverse linee temporali.

Ci si aspettava che What If...? fosse più una serie antologica che un collegamento diretto alla saga del MCU, ma nel finale di Loki viene apportato un importante cambiamento al MCU, e i risultati di quel cambiamento hanno presumibilmente posto le basi per What If...?.



Nonostante il fatto che i due show non potrebbero essere più diversi nei loro formati dato che si tratta di un live-action e di una serie animata, questo porta a una domanda molto grande. Nello specifico, c'è più in comune tra i due spettacoli oltre all'elemento del viaggio nel tempo? Loki si incastra in What If...? quasi perfettamente. Gli impatti di quella connessione potrebbero avere risvolti nell'MCU a livelli maggiori di qualsiasi cosa vista in precedenza.



La serie di fumetti antologica risale alla fine degli anni '70, la premessa essenziale è sempre stata quella di esplorare cosa sarebbe potuto succede se una cosa fosse andata diversamente. In un episodio vedremo Peggy Carter (Hayley Atwell) diventera il Capitano Carter; in un altro, T'Challa (Chadwick Boseman) diventerà il leggendario fuorilegge Star-Lord. A narrare gli eventi della serie ci sarà Uatu, detto l'Osservatore, che introdurrà il nuovo universo alternativo.



L’ultimo episodio di Loki ha rivelato chi c’è dietro la TVA, Nathaniel Richards noto anche come Kang il conquistatore. Questa grande sorpresa potrebbe avere ripercussioni su tutto ciò che ci attende in futuro. Il multiverso ha iniziato a prendere forma quando Sylvie ha ucciso Nathaniel Richards e quindi ora è davvero tutto possibile.



La presenza di Colui che resta serve principalmente a creare storie future del MCU come What If...? e Ant-Man and the Wasp: Quantumania in cui il multiverso e Kang il Conquistatore avranno probabilmente un ruolo importante.



Nelle pagine di What If...? vol. 2 numeri dal #35 al #39, ha avuto luogo una trama intitolata "Timequake". Questa storia ha visto Uatu incrociarsi sia con la TVA che con i tre Custodi del tempo. Sebbene sembri improbabile che questa storia esatta si svolga nell'MCU (almeno non quest'anno), gli elementi costitutivi di un crossover tra Uatu e TVA sono immediatamente disponibili.



Mentre i film rappresenteranno sempre le storie Marvel di cui i fan si sono innamorati, gli show televisivi rappresentano invece più opportunità di esplorare e sperimentare la narrazione e What If...? probabilmente si spingerà ancora oltre i confini. Non c'è modo di sapere cosa ci attende, ma ora l’eccitazione dei fan è alle stelle.



What if…? debutterà su Disney+ l’11 agosto e solo allora scopriremo qualcosa in più di ciò che ci aspetta e come eventualmente le due serie potrebbero collegarsi. Vi lasciamo con la nostra recensione dell'epico episodio finale di Loki.