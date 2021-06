What If...?, un set LEGO ha rivelato la storyline legata ad Iron Man?

La prima serie animata dei Marvel Studios, What If...?, è ancora relativamente avvolta nel mistero, avendo finora solo poche certezze riguardo a ciò che vedremo esattamente. Ma è possibile che questo nuovo set di LEGO abbia svelato degli elementi della trama dell'episodio dedicato a Iron Man?

I Marvel Studios ci mostreranno attraverso l'animazione cosa sarebbe potuto accadere se le cose fossero andate diversamente in diversi momenti della storia del MCU, in particolare in quella che chiamiamo l'Infinty Saga, ovvero gli eventi che si sono susseguiti nelle sue prime tre fasi cinematografiche.

Ma riguardo ai cambiamenti specifici che vedremo in ciascuno episodio sappiamo ancora molto poco, anche se siamo in possesso di una lista di personaggi che appariranno sicuramente nella prima stagione di What If...?.

Stando però alle foto diffuse online di un nuovo set LEGO ispirato allo show di Disney+, sembrerebbe che almeno degli importanti dettagli sulla storia che vedrà protagonista Iron Man siano stati rivelati: quello che abbiamo davanti, infatti, è un Tony Stark che, munito di Hulkbuster, è finito su Sakaar, il pianeta che abbiamo conosciuto in Thor: Ragnarok, e dove abbiamo incontrato il Gran Maestro di Jeff Goldblum.

Proprio Goldblum, qualche tempo fa, aveva effettivamente accennato a delle registrazioni in sala di doppiaggio con Robert Downey Jr., per essere poi però smentito da "un individuo a conoscenza della situazione", affermando che Downey non sarà nella serie.

Non sappiamo se l'episodio in cui dovrebbe comparire Tony Stark figurerà davvero questi elementi, né se questo set sarà reso disponibile nei negozi, ma ci ha sicuramente offerto uno spunto di riflessione per portare avanti la conversazione What if...?