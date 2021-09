What If...?, Seth Green rivela: 'Ho doppiato Howard il Papero prima di Avengers: Endgame'

All'interno del Marvel Cinematic Universe, un film come Avengers: Endgame ha segnato la fine di un'era e l'inizio di un'altra. I progetti dei Marvel Studios sono sempre lungimiranti e pianificati con largo anticipo, e così accade che alcune parti della nuova serie What If...? siano state completate prima dell'uscita al cinema del film da record.

Ne ha parlato recentemente a Comicbook.com Seth Green, che in What If...? doppia Howard il Papero. L'attore ha rivelato di aver registrato le sue parti vocali almeno un anno prima che scoppiasse la pandemia, e comunque "prima che uscisse Endgame". Anche se non ricorda con precisione la data, quindi, possiamo presumere che si tratti del febbraio o del marzo del 2019.

Come ogni mercoledì, intanto, è stata pubblicata una nuova della serie animata, in questo caso l'episodio 7 di What If...? incentrato su Thor. Nel corso della serie, come sappiamo, non tutti gli attori visti in carne ed ossa nel MCU prestano la voce al proprio personaggio, e infatti abbiamo conosciuto, tra gli altri, il nuovo doppiatore di Spider-Man. Seth Green, dal canto suo, ha spiegato di aver adorato lavorare a What If...?

"Ho adorato il modo in cui si possono vedere battaglie tra personaggi che non hai mai visto combattere" ha continuato. "Il modo di presentare nuove storie o interazioni, o anche un incontro casuale tra due personaggi che non sarebbe mai avvenuto in circostanze normali. È questo che adoro, e vederlo in una serie animata è particolarmente soddisfacente."