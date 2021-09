What If...?, primo sguardo a Party Thor: 'Sarà il paradiso degli Easter Egg'

Il recente poster ufficiale di What If...? ha rivelato che il prossimo episodio della serie Marvel sarà incentrato su un party intergalattico organizzato da Thor sulla Terra, e ora la capo sceneggiatrice AC Bradley ha svelato cosa aspettarci dal nuovo universo alternativo.

"Adoro la relazione Thor-Jane e volevamo giocare con quella parte della storia d'amore senza la cornice della tragedia" ha spiegato l'autrice ad Entertainment Weekly, che ha pubblicato una prima foto che ritrae Thor e Jane in festa. "La storia prende le sue radici dalla passione per i film romantici e le feste anni '80 e '90. Dopo così tanti episodi serie, qual è la cosa più divertente che possiamo avere? E la riposta è: facciamo organizzare una festa a Thor".

Bradley ha inoltre anticipato che sarà un episodio "pieno zeppo di cameo", poiché è stata realizzata più avanti nel corso della lavorazione, quando molte star del MCU si erano già divertiti a sperimentare What If...?. "Molte battute sono improvvisate dagli attori. Dovrebbe essere il paradiso degli Easter Egg. Spero che le persone si divertiranno perché non ha un finale esplosivo come altri episodi. L'obiettivo questa volta era solo divertirsi e fare gli sciocchi. È molto più sciocco di qualsiasi altra cosa del MCU. Dovrebbe essere un episodio da guardare bevendo una birra".

La puntata in questione debutterà su Disney+ domani 22 settembre. Intanto, vi lasciamo alla recensione di What If...? 1x06.