What If...?: ecco un primo sguardo ai supereroi coinvolti nelle serie Disney+

Anche se What If ...? non ha ancora una data di uscita ufficiale dsu Disney +, i gadget della serie stanno già iniziando a spopolare online. Dopo quel leak che ci ha ufficialmente presentato i Guardiani del Multiverso, possiamo dare un primo sguardo a ciascuno dei supereroi.

In particolare possiamo notare il divertentissimpo Party Thor, una versione dell' Asgardiano che sembra molto più turbolenta di quella originale. Inoltre possiamo dare un primo sguardo a Zombie Captain America, che può vantare perfino la sua personalissima maglietta, mentre Uatu the Watcher può essere visto su un berretto. Tutti i prodotti sono apparsi online su uno store spagnolo.

La serie animata What If... ? è probabilmente uno dei prodotti più attesi del Marvel Cinematic Universe in quanto rivisita totalmente le vicende di alcuni dei supereroi più amati, mostrandoci scenari alternativi ed ipotetici di alcuni dei momenti clou ai quali abbiamo assistito negli ultimi anni nei film.

Bradley ha rivelato che gran parte delle star che abbiamo ammirato in live-action hanno ripreso i propri ruoli in questa serie animata. Tra questi sappiamo che c'è anche il compianto Chadwick Boseman che ha partecipato ai lavori per What If...?, ed è riuscito a doppiare svariati episodi. Ricordiamo che proprio l'interprete di Re T'Challa, vestirà i panni di una versione alternativa di Star-Lord.