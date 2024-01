What If, il primo sguardo alla terza stagione grazie alle nuove immagini!

Nuove immagini di What If...?: dopo il teaser trailer esclusivo della serie animata, Marvel lancia altri indizi su cosa succederà nel terzo capitolo di What If...?

Nelle nuove immagini possiamo vedere: Captain America (Anthony Mackie) fare squadra con Monica Rambeau (Tayonah Parris); Bucky Barnes (Sebastian Stan) insieme a Red Guardian (David Harbour); Captain America in un'armatura mech in stile Gundam; un componente della famiglia di Ant-Man diventare un gigante che maneggia un minuscolo Red Guardian. La terza stagione di What If...? sarebbe dovuta uscire nel 2024: ma il produttore e regista Bryan Andrews ha dichiarato che i piani sono molto incerti. "Speravo che potesse uscire alla fine del 2024, ma i tempi sono troppo serrati. C'è un altro gruppo di persone che stanno organizzando quando dovrebbero uscire i prodotti e stanno spostando le cose sul tabellone, e non so dove ci troviamo noi di What If...? in questo momento, e la situazione è la stessa per Zombies. Sto ancora lavorando su Zombies allo stesso momento, e sarà una follia, e anche quello viene spostato di qua e di là. Quindi vorrei potervi aiutare ma non posso!" ha commentato Andrews in un'intervista per Phase Zero.

Nel frattempo la curiosità nei confronti della terza stagione di What If...? aumenta: alcuni fan si chiedono se ci sarà un episodio dedicato a Mysterio, il famoso villain comparso in Spider-Man: Far From Home. Per scoprirne di più, non ci resta che attendere l'uscita su Disney+ che, stando alle parole di Andrews, avverrà nel 2025, seguita dalla serie animata spin off horror di What If...?, Marvel Zombies.