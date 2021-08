What If...?, lo show Marvel perde un episodio: saranno 9 invece dei 10 previsti

Il COVID ha inevitabilmente influenzato in negativo tutte le produzioni cinematografiche e televisive degli ultimi due anni, soprattutto per quanto riguarda le date di scadenza, in molti casi impossibili da rispettare a causa degli stop forzati: è il caso di What If...?, costretta a dire addio a un paio di episodi.

Lo show Marvel che vedrà il ritorno di Captain Carter anche nella seconda stagione avrebbe dovuto contare 10 episodi, almeno stando a quanto dichiarato da Kevin Feige durante i primi giorni di lavorazione: un obbiettivo che la pandemia ha reso però irraggiungibile, costringendo gli Studios a sacrificare un episodio per stagione.

A parlarne è stato il produttore Brad Winderbaum: "Abbiamo dovuto rimandare un episodio alla seconda stagione. È stato a causa dell'impatto del COVID, come per ogni altra cosa. C'era quest'episodio che non saremmo in alcun modo riusciti a concludere per la data prevista, ma fortunatamente riusciremo a vederlo nel corso della seconda stagione" sono state le sue parole.

What If...? sarà dunque composta da due stagioni per 18 episodi complessivi, salvo ovviamente nuovi rinnovi per ulteriori cicli narrativi. L'importante, comunque, è che la qualità si riveli all'altezza di quanto mostratoci dall'incredibile trailer rilasciato nelle scorse settimane! Vediamo, intanto, perché non troveremo Dave Bautista tra i doppiatori di What If...?