What If...?, la showrunner su Iron Man: 'Il suo destino è stato un caso'

I fan della Marvel hanno visto morire Tony Stark molte volte e questa ferita non si ricucirà mai se Tony Stark continuerà a morire ogni volta che se ne presenta l’occasione. La showrunner di What If...? AC Bradley ha recentemente parlato di quante volte lo show ha ucciso Stark in un’intervista con Entertainment Weekly.

La sceneggiatrice Marvel ha spiegato a cosa stavano pensando quando realizzavano queste storie su Iron Man, non era loro intenzione uccidere Tony Stark, è semplicemente andata così, che sia stato drogato e assassinato durante il secondo episodio o ucciso da Killmonger in seguito.

Bradley ha sottolineato che uno dei grandi vantaggi durante il lavoro su What If...? è stata la capacità di fare cose che i creatori non sono autorizzati a fare nell'MCU. E quando hai quel tipo di potere, hai campo libero per esplorare storyline davvero oscure.



"Ho notato su Twitter che stiamo ottenendo un sacco di commenti per aver ucciso Tony un sacco di volte. È diventato il Kenny dell'universo What If...? per caso. La parte più liberatoria è stata scrivere cose che non vedrete mai nei film, ciò include uccidere i nostri eroi, porre fine al mondo, o semplicemente andare al massimo. Sono consapevole che molti degli episodi finiscono tragicamente e potrebbe esserci una ragione. Io spero che la gente si sia divertita finora e che il finale dia loro tutto ciò che abbiamo promesso".



Intanto è sicuro che l'ottavo e il nono episodio di What If...? saranno collegati mentre il decimo episodio di What If...? è slittato alla seconda stagione.