What If...?: la showrunner aveva proposto Jane Foster come nuovo Thor, ma...

Ashley Bradley, la showrunner di What If...? ha confessato che tra i vari scenari alternativi proposti per la serie Marvel ce n'era uno in cui Jane Foster sarebbe diventata la nuova Thor, ma l'idea è stata accantonata perché con l'annuncio di Thor:Love And Thunder questa eventualità diventerà canonica.

Come sappiamo, infatti, Natalie Portman diventerà la Potente Thor nell'ultimo capitolo della fase 4 del MCU, che sarà diretto da Taika Waititi, già all'opera in Thor: Ragnarok.

Intervistata da Discussing Film, Bradley si è detta fan dei fumetti e ha raccontato: "durante le prime settimane ho spinto molto sul proporre Jane Foster come Thor. Penso che Jane che brandisce il martello si sia visto per la prima volta in un fumetto di What If. Mi venne detto con fermezza che non sarebbe mai accaduto. Mi sono arrabbiata e ho pensato 'perché non vogliono una donna che impugna il martello?". Ma la risposta ricevuta ha sorpreso la stessa autrice. "Mi hanno detto gentilmente 'lo stiamo già facendo nei film'". I vertici poi le hanno chiesto di mantenere il segreto e l'autrice ha dovuto concentrarsi su altre storie alternative da portare in scena nello show.



