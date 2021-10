What If, la showrunner sulla seconda stagione: 'esplorerà ancora di più la Fase 4 del MCU'

La prima stagione di What If...? sta per volgere al termine e con una seconda stagione già annunciata ci addentreremo ancora di più nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, parola della sceneggiatrice dello show.

La sceneggiatrice AC Bradley e il regista Bryan Andrews hanno parlato con EW dell'imminente finale della prima stagione e di cosa ci aspetta per la serie antologica.

Come molti fan hanno notato, alcuni elementi dei film MCU più recenti hanno iniziato a infiltrarsi nello spettacolo Disney+. Piccoli accenni a Red Guardian e agli eventi di WandaVision non sono esattamente intere trame ma solo indizi.

Bradley ha parlato con ComicBook.com affermando che i fan possono aspettarsi molto di più dalla seconda stagione di What If…?:



"Entrando nella seconda stagione, ci atteniamo alla forma antologica, e ci saranno storie completamente nuove, molto divertimento, nuovi eroi e trarranno più dalla Fase Quattro di quanto siamo ovviamente in grado di fare in questa stagione", ha spiegato.



"Speriamo di vedere accenni ai personaggi di Gli Eterni e Shang-Chi e Black Widow. Il divertimento di What If...? è che possiamo esplorare l'intero multiverso infinito. Voglio giocare con tutti questi personaggi. Sono molto entusiasta di mostrare nuovi mondi, nuovi eroi".



"Non siamo uno spettacolo progettato per creare Avengers 5", ha continuato Bradley. "Dovrebbe riguardare solo l'intrattenimento e ciò che questi eroi significano per noi. Quando ho accettato il lavoro, una delle mie regole era essere liberi. Siamo nel multiverso - dovremmo essere il più liberi possibile e andare a correre nella natura selvaggia, nelle storie che i film non faranno mai, nelle storie che i programmi TV non faranno mai, e mostrare sia alla Disney che ai fan tutte le possibilità di questi personaggi".



Siete curiosi di scoprire che cosa c'è in serbo per noi? Non ci resta che attendere la seconda stagione di What If...?, intanto vi lasciamo con la nostra recensione dell'ottava puntata di What If...?.