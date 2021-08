What If...?, lo showrunner sull'assenza di Bautista: 'Non so cosa sia successo'

In What If...? abbiamo ritrovato gran parte delle voci che abbiamo imparato ad amare in più di un decennio di Marvel Cinematic Universe, da Chadwick Boseman a Josh Brolin, passando per Karen Gillan, Paul Bettany, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo e tanti altri ancora. Come si giustifica, allora, l'assenza di Dave Bautista?

A differenza di tanti suoi colleghi che hanno dovuto rinunciare al ruolo per questioni di incompatibilità con altri impegni, infatti, l'attore di Drax ha ammesso di non esser stato contattato dalla produzione per prender parte allo show: una situazione che neanche lo showrunner Brad Winderbaum ha saputo spiegare adeguatamente.

"Sì, l'ho notato anch'io. Io so che ognuno di loro sia stato contattato in un modo o nell'altro, sia tramite gli agenti che in maniera diretta. Davvero non so cosa sia accaduto dietro le quinte in questo caso, ma ovviamente ci sarebbe piaciuto moltissimo poter contare anche su di lui per questo show. Probabilmente c'è stato qualche problema di comunicazione" sono state le parole dello showrunner di What If...?

Vedremo se Bautista vorrà replicare e dire ancora una volta la sua in merito: certo è che, per i fan, un Drax senza la voce dell'ex-wrestler non sarà la stessa cosa. Vediamo, intanto, perché tutti stanno impazzendo per il Bucky del primo episodio di What If...?