What If, è Shuma-Gorath il mostro che abbiamo visto? Risponde il character designer

What If...? sta lasciando i fan della Marvel con più domande che risposte ed una di queste domande riguarda una bestia tentacolare che abbiamo visto in due episodi della serie animata antologica su cui i fan stanno teorizzando.

Questa bestia si è confrontata prima con il Capitano Carter nel primissimo episodio dello show e poi con Doctor Strange nell'episodio di questa settimana.

I fan hanno subito pensato che una simile bestia, il leggendario villain Marvel Shuma-Gorath, potrebbe apparire in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ed il personaggio ha effettivamente fatto il suo debutto in What If…? che è la prima serie dei Marvel Studios ad attraversare direttamente il multiverso.



ComicBook.com ha intervistato il character designer (e maestro dello sviluppo visivo dei Marvel Studios) Ryan Meinerding per porre una semplice domanda: quella bestia che abbiamo visto in What If...? è Shuma-Gorath?



"Probabilmente non posso parlare di nulla che abbia a che fare oltre gli episodi che avete già visto. Penso che Bryan Andrews, come regista, sia stato molto influente in questa serie in molti modi. Il suo stile di narrazione cinematografica, l'azione è tutta sua, essendo un fantastico artista e regista di storyboard".



Meinerding aggiunge che Andrews ha chiesto un personaggio ispirato a Lovecraft quindi ha dovuto lavorare su qualcosa di simile a Cthulhu.



"Ma anche gran parte della sua estetica viene fuori e ha sempre amato l'idea delle bestie di Cthulhu", dice l'artista. "Quindi l'idea dell'enorme mostro tentacolare viene da lui. Non so se ci sono piani per rappresentare qualcos'altro. Ma molto di questo è venuto davvero dal suo amore per quel tipo di cose..è horror? È fantascienza?"



