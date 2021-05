What If...? ci sarà anche Spider-Man? Kevin Feige a lavoro sui possibili problemi legali

La serie animata What If...? ancor prima di essere rilasciata, sembra già aver conquistato il pubblico per la possibilità di sondare il multiverso e di dar spazio a versioni alternative dei supereroi Marvel più amati. In molti però, si chiedono se ci sarà spazio anche per Spider-Man.

Sebbene i problemi di diritti complichino l'utilizzo dell'Uomo Ragno, l'ultimo numero della rivista Disney D23 sembra confermare che Kevin Feige e il suo team sono a lavoro per risolvere eventuali problemi legali che potrebbero essere emersi durante il processo di sviluppo. La rivista menziona tra l'altro, Spider-Man: Far From Home come uno dei film su cui la serie animata potrà giocare. Questo, ovviamente, è una coproduzione tra i Marvel Studios di proprietà della Disney e la Sony Pictures e dunque complicherebbe un tantino le cose.

Intanto, ancora non confermata sembra essere la data di uscita.. In precedenza Entertainment Weekly aveva detto che What If...? sarebbe stata rilasciata ad agosto, ma per ora, la Marvel non ha ancora detto nullo di preciso a riguardo.

La maggior parte degli attori del MCU tra l'altro, sta tornando per dare la voce ai personaggi che avevano precedentemente interpretato in live-action, tra cui Hayley Atwell, il compianto Chadwick Boseman, Josh Brolin, Karen Gillan, Jeff Goldblum, Frank Grillo, Sean Gunn, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Natalie Portman, JHeremy Renner, Michael Rooker, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Sebastian Stan e Taika Waititi.

