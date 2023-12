Oltre What If e Spider-Man, tutte le serie animate in produzione presso i Marvel Studios

Quali sono le serie tv animate in produzione presso i Marvel Studios? Alcune le abbiamo già menzionate nella guida completa a tutti i titoli MCU in uscita nel 2024, ma nei seguenti paragrafi proveremo a fare il punto della situazione.

Attualmente, i Marvel Studios stanno lavorando a cinque serie tv animate differenti, in arrivo tra il 2024 e il 2025: oltre alla celebre What If, che dopo il successo della prima stagione tornerà con un secondo ciclo di episodi attesi su Disney+ per il 22 dicembre prossimo e che è già stata rinnovata per una terza stagione, il Marvel Cinematic Universe aumenterà il suo pacchetto di offerta per l'animazione anche grazie alle prossime X-Men 97, Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, Eyes of Wakanda e Marvel Zombies.

X-Men 97 sarà il primo progetto ufficiale creato dai Marvel Studios per la saga degli X-Men dopo la fusione della Disney con la Fox (insieme al film Deadpool 3, dato che Deadpool nasce tecnicamente come spin-off della saga di X-Men) e sarà un revival della famosa serie tv animata degli anni '90 Insuperabili X-Men, con una seconda stagione già confermata; Your Friendly Neighbourhood Spider-Man è la serie tv precedentemente nota come Spider-Man: Freshman Year e seguirà un nuovo Peter Parker in una realtà alternativa del Multiverso in cui il mentore del giovane supereroe non è stato Tony Stark ma Norman Osborn (anche questa serie ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione, intitolata originariamente Spider-Man: Sophomore Year).

Le altre due sere tv animate in sviluppo sono Eyes of Wakanda, uno spin-off della saga di Black Panther incentrato sui guerrieri del Wakanda di ieri e di oggi, e Marvel Zombies, uno spin-off di What If dedicato alla realtà 'zombificata' del Multiverso già vista nella prima stagione della serie principale.

Al momento queste sono tutte le serie animate dei Marvel Studios di cui siamo a conoscenza, ma non vuol dire che siano le uniche in lavorazione: restate con noi per tutte le prossime novità.