What if, spiegazione dell'episodio su Ultron e delle possibili conseguenze

Nell'episodio 9, in arrivo la prossima settimana, scopriremo il grande piano dietro a What If...? Per adesso, invece, possiamo solo farcene un'idea a giudicare proprio dagli eventi dell'episodio 8, che hanno visto Ultron conquistare un potere inaspettato. Scopriamo insieme cosa è accaduto e quali potrebbero essere le conseguenze di questo evento.

In questa puntata alcuni eventi di Avengers: Age of Ultron vengono modificati. Infatti Ultron non solo riesce a sconfiggere i nostri eroi (tra i quali sopravvivono solo Vedova Nera e Occhio di Falco), ma prende il controllo del corpo di Visione. Questo gli permette di radere al suolo la terra, grazie anche all'aiuto delle sue armi nucleari. Ma il momento più preoccupante è quello in cui conquista le Gemme dell'Infinito. Ultron fa sembrare Thanos un villain da poco, affermandosi come nuovo super-cattivo.

L'Osservatore Uatu, attaccato e notato da Ultron, adesso si ritrova inoltre in una nuova situazione: deve intervenire. Dunque nel finale lo vediamo rivolgersi a Supreme Strange, ma versione di Doctor Strange che abbiamo già conosciuto. Infatti la sua oscura magia è l'unica che può aiutarlo a sconfiggere il villain, e in più Strange è il solo insieme a Ultron ad essere al corrente della sua esistenza.

Il complesso di Dio di Ultron è evidente in Avengers: Age of Ultron e si concretizza qui, ed è per questo che desidera distruggere l'umanità. Il vero pericolo, che porta i fan a preoccuparsi per il futuro, è che Ultron ha scoperto del Multiverso. Nella scena finale di What If...? episodio 7, sembra che Ultron inizi a conquistare universi alternativi oltre al suo ora che ha scoperto come attraversare le realtà. Dopotutto, perché distruggere un universo quando puoi scatenare la tua ira su tutti?

Ovviamente a questo punto sembra che l'Osservatore, con il coinvolgimento di Strange, abbia un piano che scopriremo presto. Infatti se non verrà fermato, è probabile che Ultron continuerà a distruggere linee temporali e universi per l'eternità, e questo Uatu non può permetterlo. Tra l'altro proprio questa prospettiva potrebbe portarlo in prodotti della Marvel futuri.

Chissà, intanto vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio 8 di What If...?