What If...?, ecco il nuovo splendido poster incentrato sul party di Thor

L’ultimo episodio di What If...? ci ha mostrato che cosa sarebbe successo se Thor fosse stato figlio unico, l’amato supereroe si è rivelato il re delle feste e ha quasi distrutto la Terra. L’episodio ha incluso anche altri personaggi come Howard the Duck, Korg e Miek, e il Gran Maestro di cui è stato diffuso il nuovissimo poster ufficiale.

Come ormai sappiamo, What If...? capovolge la sceneggiatura dell'MCU, reinventando eventi famosi dei film in modi inaspettati, fino ad ora abbiamo visto Peggy Carter diventare Captain Carter, T'Challa in versione Star-Lord, i supereroi in versione zombie e molto altro.

La Casa delle Idee ha diffuso l’opera d’arte del settimo episodio della serie animata sui propri social, come potete vedere in calce alla notizia il poster emana forti vibrazioni di Miami Vice e mostra in primo piano il Gran Maestro e Thor mentre Howard e Korg sono nascosti sullo sfondo.

“Jane Foster fa un'apparizione così come Darcy, Natalie Portman e Kat Dennings hanno fatto un fantastico lavoro" ha detto il regista Bryan Andrews in precedenza sull'episodio.

"Ho la sensazione che forse ci sia un po' del vero Chris in 'Party Thor', il che potrebbe essere uno dei motivi per cui si è avvicinato così facilmente al progetto e si è divertito così tanto" ha concluso.



