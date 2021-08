What If...?, la stagione 2 della serie Marvel è già a buon punto!

Mentre Disney+ si prepara a pubblicare il secondo episodio di What If...? il prossimo mercoledì, il capo sceneggiatore A.C. Bradley ha rivelato che la seconda stagione della serie Marvel è già in piena lavorazione e la scrittura delle puntate è stata quasi completata.

"Il lavoro sulla seconda stagione è stato diverso a causa del COVID e penso che tutte le nostre vite siano molto diverse in questo momento" ha dichiarato Bradley in un'intervista rilasciata a Discussing Film durante la quale ha commentato la primo episodio incentrato su Captain Carter. "Ma avevamo una squadra fantastica e la scrittura è in fase molto avanzata. È quasi finita in realtà. Dato che questi episodi sono così difficili da animare, la scrittura deve avvenire prima che lo show vada in onda. Per quanto sia stato difficile l'ultimo anno e mezzo per la produzione, è stato più difficile per la gente - è stato difficile per tutti quanti, non posso lamentarmi."

L'arrivo della stagione 2 di What If...? era già stato anticipato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige a dicembre 2019, ma grazie a questo nuovo aggiornamento sappiamo che non ci sarà da aspettare molto per rivedere in azione gli universi alternativi del MCU in forma animata.

Intanto, qui potete trovare la nostra recensione dei primi tre episodi di What If...?.