What If, quante stagioni ci saranno per la serie animata?

Attualmente in corso su Disney+, la seconda stagione di What If ci racconta nuove storie del Marvel Cinematic Universe animate, ma esattamente quante altre stagioni del prodotto vedremo? Cerchiamo di capirlo assieme.

Mentre la seconda stagione sta arrivando settimana dopo settimana in streaming (ecco cosa mostreranno i prossimi episodi di What If) sappiamo che i lavori per una terza sono già partiti l'anno scorso.

Ci si concentrerà infatti molto sull'Osservatore e sulla sua figura all'interno del multiverso animato Marvel, portando avanti questa trama orizzontale che l'aveva visto coinvolto direttamente durante il finale della prima stagione di What If.

Non ci sono ovviamente notizie concrete per quanto riguarda una quarta stagione o addirittura una quinta nel Marvel Cinematic Universe. La natura stessa di What If, però, porta la serie a poter andare avanti virtualmente all'infinito, dato che ci sono sempre scenari da "e se...?" e con l'animazione ci sono sempre possibilità di reinventarsi e tirare in ballo i personaggi che abbiamo amato.

Quindi possiamo ipotizzare che What If andrà sempre a braccetto con il MCU finché continuerà, a meno che non ci sia un drastico calo di ascolti su Disney+.

E voi quante stagioni vorreste invece? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo a 5 cose da sapere su What If.