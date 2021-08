What If...?, quali star di Guardiani della Galassia sono doppiatori nella nuova puntata?

Il secondo episodio di What If...? è disponibile su Disney+ da oggi, e la trama ruota intorno a cosa sarebbe successo se T'Challa di Chadwick Boseman fosse diventato Star-Lord e non Black Panther.

Nella linea temporale esplorata in questo episodio, Yondu al posto di Peter Quill sulla Terra incontra T'Challa, e quindi quest'ultimo invece di diventare il re del Wakanda diventa un membro dei Guardiani della Galassia, che in questo universo sono molto diversi rispetto a quelli che conoscono i fan della Marvel (ad esempio Thanos è uno dei buoni: si, davvero!).

Ma quali sono i doppiatori del secondo episodio di What If...?, e quale attore dei Marvel Studios è tornato per doppiare il proprio personaggio interpretato nei live-action? Vediamoli insieme in questo elenco:

Star Lord T’Challa – Chadwick Boseman

Nebula – Karen Gillan

Yondu – Michael Rooker

Korath – Djimon Hounsou

T’Chaka – John Kani

Thanos – Josh Brolin

The Collector – Benicio Del Toro

Ego – Kurt Russell

Kraglin – Sean Gunn

Taserface – Chris Sullivan

Howard the Duck – Seth Green

Okoye – Danai Gurira

Carina – Ophelia Lovibond

Drax & Corvus Glaive – Fred Tatasciore

Peter Quill – Brian T. Delaney

Come avete letto, Chris Pratt e Dave Bautista sono gli unici Guardiani della Galassia a non essere tornati come doppiatori dei propri personaggi, dato che Peter Quill e Drax hanno le voci di Brian Delaney e Fred Tatasciore. Non sappiamo esattamente il perché, ma Bautista in precedenza aveva usato Twitter per rivelare ai suoi follower che il ruolo non gli era stato nemmeno proposto, osservando che se l'offerta fosse arrivata l'avrebbe ovviamente accettata.